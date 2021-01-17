محمد صلاح يحسم الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم النجم العربي المصري محمد صلاح الجدل حول مستقبله مع ناديه ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد انتشار الكثير من التكهنات حول رغبته بمغادرة ملعب الأنفيلد في الفترة الأخيرة.

وقال صلاح، في مقابلة مع قناة "tv2" النرويجية، "لا أعرف، إذا سألتني سأقول إنني أريد أن أبقى في ليفربول لأطول فترة ممكنة".

وأضاف نجم منتخب مصر: "ولكن كما قلت من قبل، فإن الأمر في يد النادي، سأمنح دائما كل ما لدي بنسبة 100% حتى آخر لحظة لي في هذا النادي".

وتابع صلاح: "أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أريد أن أمنح 100 % للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".

وفي وقت سابق من هذا الموسم، دارت شائعات كثيرة حول مستقبل محمد صلاح في ليفربول، بعد مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية وألمح إلى إمكانية رحيله إلى أحد قطبي الليجا ريال مدريد أو برشلونة.