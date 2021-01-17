التشكيل المتوقع لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويصطدم ليفربول بانتعاشة مانشستر يونايتد التي اكتسبها بعد تحقيق الفوز في مبارياته الأخيرة مما جعله يتربع على قمة جدول ترتيب بريميرليج لأول مرة منذ سنوات.

ويحتل الشياطين الحمر حاليًا صدارة الجدول بـ36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي يحل ثانيًا بجدول الترتيب.

ويغيب عن يونايتد في مباراة اليوم كل من ماركوس روخو، فيل جونز وويليامز بسبب الإصابات.

في الناحية الأخرى، تحوم الشكوك حول جاهزية جويل ماتيب للمشاركة في مباراة الليلة، بينما يفتقد الريدز غياب أبرز لاعبيه وهو فيرجيل فان دايك المستبعد منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: آندي روبرتسون، فابينيو، ترنت ألكسندر-أرنولد، فيليبس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيني فينالدوم، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل يونايتد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، إريك بايلي، هاري ماجواير، لوك شو.

خط الوسط: فريد، ماكتوميناي، بول بوجبا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، إيدنسون كافاني.