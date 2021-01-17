"لأول مرة ".. موسيماني يجهز "المهاجم الوهمي" لقيادة الأهلي أمام "البنك الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يجهز الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي مفاجأة لأول مرة منذ قدومه لتدريب النادي الأحمر في مركز المهاجم قبل مواجهة البنك الأهلي في الخامسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري we المصري..

واستقر موسيماني على الدفع بوليد سليمان في مركز المهاجم بعد تألقه في مباراتي سيراميكا والإنتاج الحربي وتسجيله لثلاثة أهداف ساعد بها الفريق الأحمر في تأمين انتصارين هامين.

وأفاد مراسل الخليج 365 أم موسيماني جرب بالفعل وليد سليمان في مركزالمهاجم في التدريب الأخير للفريق قبل مباراة البنك الأهلي وهو المركز الذي يشغله بفكرة المهاجم الوهمي بحيث يتم تبادل مركز مع ثلاثي الوسط المهاجم وأبرزهم "كهربا" أو محمد شريف.

المهاجم الوهمي الذي قدم فيه الإسباني بيب جوارديولا البرغوث ليونيل ميسي عام 2009 أثناء عملهما سويا مع برشلونة يعني توظيف الجناح أو صانع الألعاب الذي يجيد التسديد والتمرير ويسجل بكثرة في مركز 9 نظرياً وتسند إليه مهمة غير تقليدية للمهاجم بفتح خطوط المنافس لزملاءه على الأجنمحة عن طريق النزول إلى وسط الملعب لشغل المدافعين.

وقرر المدرب الجنوب أفريقي اعادة عمرو السولية ومحمد هاني للتشكيل الأساسي للفريق عقب شفاءهما من فيروس كورونا المستجد فيما يفاضل بين محمد شريف وكهربا لشغل مركز الجناح الأيسر.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هاني ، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

الهجومي: كهربا "محمد شريف" ، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات .

مهاجم : وليد سليمان.