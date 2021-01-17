بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على مباريات اليوم الأحد بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

يشهد اليوم الخامس من النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد، عن مواجهة في المتناول للدنمارك حامل اللقب أمام الكونغو الديمقراطية، بينما تصطدم قطر بالمنتخب الياباني بعد تعادلهم الرائع أمام كرواتيا في الجولة الأولى.

وتخوض العديد من الفرق على رأسها الدنمارك وقطر وبولندا وألمانيا مواجهات من أجل حسم التأهل إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد.

يقدم الخليج 365 تقرير بالمواعيد عن مواجهات اليوم الرابع لمونديال مصر 2021.

مواجهة أسيوية بين قطر واليابان في الرابعة والنصف عصرا ضمن مباريات المجموعة الثالثة وتقام المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 3.

وفي نفس المجموعة تلتقي كرواتيا مع أنجولا في السابعة مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية.

بينما تصطدم تونس بعد خسارتها أمام بولندا بمنتخب البرازيل الذي أحرج أسبانيا بطلة اليورو في مباراة قوية، وتقام المباراة في السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 3.

وتواجه الماكينات الألمانية منتخب الراس الأخضر، ضمن مباريات المجموعة الأولى، في السابعة مساء على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر

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ويلتقي منتخب البحرين مع الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الأولى، في السابعة مساء على صالة استاد القاهرة الرياضي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس المجموعة، سيواجه الدنمارك حامل اللقب منتخب الكونغو الديمقراطية في التاسعة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة الرياضي، وستنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وسيلتقي منتخب المجر مع اوروجواي ضمن منافسات المجموعة الأولى في التاسعة والنصف مساء على صالة دكتور حسن مصطفى ، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية بين منتخب أسبانيا بطل اليورو أمام منتخب بولندا ضمن منافسات المجموعة الثانية وتقام على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

وتقام مباريات النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 فريق لأول مرة في تاريخ البطولة، على 4 صالات وهم صالة استاد القاهرة الرياضي، وبرج العرب، والعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة دكتور حسن مصطفى.

كما تنص لوائح المسابفة على تأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعات الثمانية إلى الدور الرئيسي، ليصبح عدد الفرق المتأهلة 24 فريقا، يتم تقسيمهم بعد ذلك إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق.