بالمواعيد والقنوات.. الأهلي وليفربول أمام يونايتد وسوبر إسبانيا ضمن الأحد الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشهد اليوم الأحد عدد من المباريات المميزة والمثيرة بالبطولات المختلفة.

ويقدم مصرواي لزراره الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة، أبرز مباريات اليوم الأحد.

الإنتاج الحربي وسموحة (2.30) عبر أون تايم سبورتس 1.

البنك الأهلي والنادي الأهلي (5.00) عبر أون تايم سبورتس 1.

شيفيلد وتوتنهام (4.00) عبر بي إن سبورتس 1.

ليفربول ومانشستر يونايتد (6.30) عبر بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي وكريستال بالاس (9.15) عبر بي إن سبورتس 2.

نهائي السوبر الإسباني:

برشلونة وبلباو (10.00) عبر السعودية الرياضية 1.

نابولي وفيورنتينا (1.30) عبر بي إن سبورتس 1.

إنتر ميلان ويوفنتوس (9.45) عبر بي إن سبورتس 1.