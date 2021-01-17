بالمواعيد والقنوات.. الأهلي وليفربول أمام يونايتد وسوبر إسبانيا ضمن الأحد الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يشهد اليوم الأحد عدد من المباريات المميزة والمثيرة بالبطولات المختلفة.
ويقدم مصرواي لزراره الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة، أبرز مباريات اليوم الأحد.
الدوري المصري:
الإنتاج الحربي وسموحة (2.30) عبر أون تايم سبورتس 1.
البنك الأهلي والنادي الأهلي (5.00) عبر أون تايم سبورتس 1.
الدوري الإنجليزي:
شيفيلد وتوتنهام (4.00) عبر بي إن سبورتس 1.
ليفربول ومانشستر يونايتد (6.30) عبر بي إن سبورتس 1.
مانشستر سيتي وكريستال بالاس (9.15) عبر بي إن سبورتس 2.
نهائي السوبر الإسباني:
برشلونة وبلباو (10.00) عبر السعودية الرياضية 1.
الدوري الإيطالي:
نابولي وفيورنتينا (1.30) عبر بي إن سبورتس 1.
إنتر ميلان ويوفنتوس (9.45) عبر بي إن سبورتس 1.