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بالمواعيد والقنوات.. الأهلي وليفربول أمام يونايتد وسوبر إسبانيا ضمن الأحد الكروي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشهد اليوم الأحد عدد من المباريات المميزة والمثيرة بالبطولات المختلفة.

ويقدم مصرواي لزراره الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة، أبرز مباريات اليوم الأحد.

:

الإنتاج الحربي وسموحة (2.30) عبر أون تايم سبورتس 1.

البنك الأهلي والنادي الأهلي (5.00) عبر أون تايم سبورتس 1.

:

شيفيلد وتوتنهام (4.00) عبر بي إن سبورتس 1.

ومانشستر يونايتد (6.30) عبر بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي وكريستال بالاس (9.15) عبر بي إن سبورتس 2.

نهائي السوبر الإسباني:

وبلباو (10.00) عبر 1.

:

نابولي وفيورنتينا (1.30) عبر بي إن سبورتس 1.

إنتر ميلان ويوفنتوس (9.45) عبر بي إن سبورتس 1.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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