فاروق جعفر: فرجاني ساسي لايستطيع اللعب على إمام عاشور فى الوقت الحالي

الشارقة - اميمة ياسر - قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق إن إمام عاشور لاعب وسط القلعة البيضاء يمر بفترة مميزة من المستوي واستطاع أن يحقق للفريق 6 نقاط مما يجعله حظي بدعم كبير.

واضاف "جعفر" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": فرجاني ساسي لاعب كبير ولكن ميقدرش يلعب على إمام عاشور دلوقتي.

يذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

وكان عاشور قد تألق وسجل ثلاث أهداف من تسديدات مميزة أخر مباراتان أمام طلائع الجيش والمصري.