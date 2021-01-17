شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فني يتوقع فوز هذا المنتخب بكأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جيوم جيل المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة اليد: «نخطو نحو البطولة خطوة بخطوة وأنا سعيد بأداء لاعبي فريقي خلال مواجهة اليوم أمام منتخب شاب يسعى للتواجد بين كبار اللعبة ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين«.

وأضاف «أركز على تثبيت التشكيل مع بداية المباريات والتزام اللاعبين بالتعليمات والتركيز على عدم الاستهتار بالمنافسين وتقديم أفضل مستوى لهم مما يدفعهم للمضي بعيدا في هذه البطولة«.

وشدد «هدفي الرئيسي هو التتويج بلقب البطولة ولكنني أعمل على التخطيط لكل مرحلة على حدى والتركيز على الفوز بالمباراة تلو الأخرى«.