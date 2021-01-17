شكرا لقرائتكم خبر عن قائد منتخب النمسا: النرويج أملنا في التعديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لوكاس هيربيرجر لاعب المنتخب النمساوي أنه «فخور بأداء زملائي دخل الملعب خلال لقاء فرنسا فنيا أمام بطل كبير ويتمتع باسم له عراقة وسمعة كبيرة حول العالم، وسنعمل على الارتقاء بمستوانا واللعب بكل حماس خلال مواجهة النرويج المقبلة«.

وأتم«لدينا فرصة جديدة أمام منتخب النرويج وسنعمل على محاولة إثبات قدرتنا في الفوز باللقاء مع الاعتراف بصعوبته«.