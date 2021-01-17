شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النمسا: سعيد بالأداء رغم الهزيمة من بطل العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السلوفيني أليس بايوفيتش المدير الفني لمنتخب النمسا لكرة اليد، في المؤتمر الصحفي بعد خسارة فريقه أمام فرنسا إنه سعيد بأداء لاعبيه أمام منتخب الديوك بطل العالم الأسبق وصاحب الخبرات الكبيرة في بطولات العالم.

وأضاف أنه «بالرغم من الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 35- 28، أنا سعيد للغاية بالأداء الرائع الذي ظهر عليه لاعبو فريقي«.

وأوضح أن «قدمنا مستوى مميزا على المستوى الدفاعي واستطعنا إيقاف العديد من مفاتيح اللعب لبطل العالم الأسبق«.

وأردف «سنعمل على تفادي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباراتين السابقتين بالمجموعة أمام سويسرا وفرنسا«.