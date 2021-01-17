محمد الفلاح - محمد صلاح: أرشح هذا الممثل لتجسيد قصة حياتي في فيلم جديد

الأحد 17 يناير 2021

رشح المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الممثل العالمي رامي مالك صاحب الأصول المصرية، لتجسيد قصة حياته في فيلم جديد.



وسئل صلاح خلال حواره مع شبكة "سكاي سبورتس"، عن الممثل الذي يراه يصلح لتقديم قصة حياته في أحد الأفلام ورد قائلا: "لا أعرف لكن واثق أنه سيكون فيلما وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى، سيكون ممتعا لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل، ومن الصعب علي أن أختار".

وذكره المحاور بالممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية رامي مالك لتجسيد قصة حياته فرد صلاح قائلا: "نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه في حفل مجلة "التايم"، وهو يتحدث العربية قليلا ويعرف الثقافة وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد".

كانت مجلة تايم الأمريكية أصدرت في أبريل 2019، قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، التي ضمت لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك الحاصل على أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "بوهميان رابسودي" في فبراير 2019.