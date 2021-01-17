شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: أتمنى الانضمام إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سمير، جناح فريق الكرة بنادي طلائع الجيش، إنه يتمنى الانضمام لصفوف النادي الأهلي يوماً.
وأضاف خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «شرف لأي لاعب الانضمام لصفوف الأهلي، وأعمل واجتهد من أجل هذا الهدف».
وأتم تصريحاته: «علمت أن اسمي تم طرحه في الفترة الماضية لتعويض رحيل جيرالدو وأحمد الشيخ في مركز الجناح الأيمن».
وكان سمير قد لعب لصفوف الزمالك في وقت سابق قبل الانضمام لصفوف الطلائع.
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