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أحمد سمير: أتمنى الانضمام إلى الأهلي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سمير، جناح فريق الكرة بنادي طلائع الجيش، إنه يتمنى الانضمام لصفوف النادي الأهلي يوماً.

وأضاف خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «شرف لأي لاعب الانضمام لصفوف الأهلي، وأعمل واجتهد من أجل هذا الهدف».

وأتم تصريحاته: «علمت أن اسمي تم طرحه في الفترة الماضية لتعويض رحيل جيرالدو وأحمد الشيخ في مركز الجناح الأيمن».

وكان سمير قد لعب لصفوف الزمالك في وقت سابق قبل الانضمام لصفوف الطلائع.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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