اخبار الرياضه

يانك بلاش لاعب سلوفينيا: مباراة بيلاروسيا المقبلة حياة أو موت

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يانك بلاش لاعب سلوفينيا: مباراة بيلاروسيا المقبلة حياة أو موت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يانك بلاش لاعب منتخب سلوفينيا لليد: «يجب أن ننسى تلك المباراة ونعمل على المواجهة المقبلة والتركيز لحسم النتيجة«.

وأضاف يانك «مباراة بيلاروسيا ستكون صعبة خاصة أنهم يقدمون أداء مميز حتى الآن«.

وضمنت منتخبات الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وسلوفينيا تأهلهم إلى الدور الرئيسي بجانب مصر وفي انتظار المنتخبين المتبقيين.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا