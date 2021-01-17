شكرا لقرائتكم خبر عن يانك بلاش لاعب سلوفينيا: مباراة بيلاروسيا المقبلة حياة أو موت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يانك بلاش لاعب منتخب سلوفينيا لليد: «يجب أن ننسى تلك المباراة ونعمل على المواجهة المقبلة والتركيز لحسم النتيجة«. وأضاف يانك «مباراة بيلاروسيا ستكون صعبة خاصة أنهم يقدمون أداء مميز حتى الآن«. وضمنت منتخبات الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وسلوفينيا تأهلهم إلى الدور الرئيسي بجانب مصر وفي انتظار المنتخبين المتبقيين. الوضع في مصر

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