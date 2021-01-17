شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلوفينيا في مونديال اليد: غير راض عن النتائج وحزين للهزيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليوبومير فرانجيس المدير الفني لمنتخب سلوفينيا: «غير راض تماما عن أداء الفريق في المباراة وحزين بسبب خسارة المباراة«.

وتابع «الاتحاد الروسي استحق الفوز وكان أفضل خاصة من الناحية الدفاعية وذلك ساهم في حسمهم للمباراة«.

وأضاف «أمامنا يومين على المباراة المقبلة ونسعى للاستعداد بشكل جيد من أجل مواجهة قوية جديدة ضد بيلاروسيا«.

وكشف فرانجيس «غيرنا من خطتنا الدفاعية في الشوط الثاني لتكون أكثر شراسة لكن ذلك لم ينجح بصورة كبيرة«.

وعن التأثر بمشوار الفريق في ربع النهائي أوضح «لا أعتقد ذلك، ولن نفقد الأمل هناك الكثير من الفرق تخسر في الدور التمهيدي وتستكملمشوارها بشكل جيد بعد ذلك، الأهم أن نعمل على معالجة الأخطاء«.