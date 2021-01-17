شكرا لقرائتكم خبر عن شيشكاريف لاعب الاتحاد الروسي: منتخب مصر قوي.. وتخطي سلوفينيا إنجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دانييل شيشكاريف لاعب الاتحاد الروسي: «راض تماما عن أداء وروح الفريق بعد ما حققناه حتى الآن«.

وتابع «حققنا الفوز على منتخب قوي على مستوى العالم وضمنا التأهل إلى الدور الرئيسي، ولاعبونا أقل خبرة وأصغر سنا من فريق سلوفينيا«.

وعن التأهل أوضح «ستكون هناك مواجهات صعبة بكل تأكيد في صراع المنافسة على بطاقتي ربع النهائي«.

وأتم تصريحاته «منتخب مصر قوي ولديه عدد من اللاعبين الشباب المميزين في الفريق، ستكون المواجهات صعبة وسنحاول التحضير لها بشكل جيد«.