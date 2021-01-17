شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال محمد صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد مهدد بالفشل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ميررو» الإنجليزية، عن سبب رئيسي يهدد انتقال محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، لفريقي ريال مدريد أو برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد التقرير، أن الضائقة المالية التي يمر بها ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة الحالية، تهدد انتقال النجم المصري لصفوفهما خلال الصيف المقبل، مما يعني أن مو صلاح مستمر في مسيرته الكروية داخل فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي.