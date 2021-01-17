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انتقال محمد صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد مهدد بالفشل

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ميررو» الإنجليزية، عن سبب رئيسي يهدد انتقال محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، لفريقي ريال مدريد أو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد التقرير، أن الضائقة المالية التي يمر بها ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة الحالية، تهدد انتقال النجم المصري لصفوفهما خلال الصيف المقبل، مما يعني أن مو صلاح مستمر في مسيرته الكروية داخل فريقه الحالي الإنجليزي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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