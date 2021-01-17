شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد: الإخراج التلفزيوني المسؤول عن خروجنا من السوبر الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ما زالت مباراة أتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني، تُلقي بظلالها داخل ريال مدريد، حتى بعد يومين من نهايتها.

وخسر ريال مدريد أمام بيلباو، بنتيجة (2-1)، في نصف نهائي السوبر الإسباني، ليودع البطولة التي يحمل لقبها.

وفقا لموقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، غاضب من البث التلفزيوني لمباراة بيلباو، حيث يعتقد أن الميرنجي لديه ركلتي جزاء، لم تظهرهما الإعادات التلفزيونية.

وأشار التقرير، إلى أن المسؤولين في ريال مدريد تقبلوا قرارت حكم المباراة، رغم أحقيتهم في الحصول على أخطاء، لكن الغضب من عدم تكرار الإعادات للحالات المثيرة للجدل.