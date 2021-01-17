شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصطفى فتحي، لاعب الزمالك، المعار لصفوف فريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أسباب رحيله عن القلعة البيضاء وانضمامه للفريق السكندري.

وقال فتحي، في تصريحات متلفزة، إن السبب الرئيسي وراء ترك فريقي الزمالك، هو انضمامي للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وهذا لن يحدث إلا بمشاركتي في عدد كبير من المباريات، وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة أثناء تواجدي مع فريق سموحة.