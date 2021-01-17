شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يحاول إنقاذ صفقة برشلونة في الميركاتو الشتوي بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، حلا من أجل إنقاذ فريقه من انتهاء الميركاتو الشتوي دون إبرام صفقات.

ولا تستطيع اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة، إبرام صفقات، دون الحصول على موافقة المرشحين على مقعد الرئاسة.

واجتمع كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة، مع المرشحين الثلاثة على مقعد الرئاسة، لطلب إبرام صفقة إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، قبل إجراء الانتخابات.

ووفقًا لصحيفة «سبورت»، فإن كومان لا ينوي الاستسلام أمام قرار مرشحي رئاسة النادي، ويخطط لمواصلة الضغط حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

وأشارت إلى أن كومان عرض التوسط بين مجلس الإدارة ومرشحي الرئاسة، كي يشرح لهم أهمية التوقيع مع جارسيا هذا الشتاء، من أجل المنافسة على كل الألقاب.