شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي قبل معركة اليوفي: ما زال الأقوى في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، أن يوفنتوس حامل اللقب ما زال الفريق الأقوى، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، قبل مواجهتهما اليوم الأحد على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الـ18.

وقال كونتي، في المؤتمر الصحفي السابق للقاء «يوفنتوس يمثل معيارا للجميع، يوفنتوس ما زال الأقوى في إيطاليا، وهذا أمر لا مفر منه، لقد سيطر على اللعبة في إيطاليا لسنوات».

وأضاف «عندما ترغب في معرفة مستواك، تقارن نفسك بيوفنتوس».