شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مساء السبت، إصابة لاعب الوسط فابيان رويز، بفيروس كورونا.

وسيغيب لاعب الوسط الإسباني عن مباراة نابولي في الدوري ضد فيورنتينا اليوم الأحد، فضلا عن مواجهة يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالية، يوم الأربعاء القادم.

وقال نابولي في بيان: «كل مسحات كوفيد-19 التي خضع لها لاعبي التشكيلة جاءت سلبية باستثناء فابيان رويز».

وأضاف: «نتيجة فحص اللاعب الإسباني جاءت إيجابية، وسيخضع لفترة عزل في منزله».