شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن بطل برشلونة في معركة السوبر الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عندما يلتقي برشلونة، نظيره أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني، ربما يكون أمل برشلونة معلقًا بقفاز حارسه مارك أندري تير شتيجن، أكثر من أي لاعب آخر بالفريق.

ويضاعف من احتمالية هذا، إمكانية غياب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في هذه المباراة. وبتنظيم من gsaksa ‫وضمن مبادرات برنامج جودة الحياة Qol_SP، تقام بطولة السوبر الإسباني، المقامة هذا العام في إسبانيا من 13 إلى 17 يناير، برعاية كل من أرامكو السعودية، وطيران السعودية، وروح السعودية.

وفي غياب ميسي، ارتدى تير شتيجن، ثوب البطولة وقاد برشلونة إلى المباراة النهائية للسوبر الإسباني، بالفوز على ريال سوسييداد بركلات الترجيح في المربع الذهبي.

وقدم تير شتيجن أفضل أداء له مع الفريق، منذ أن تولى الهولندي رونالد كومان تدريب برشلونة.

ويأمل برشلونة في تعافي ميسي وأن يصبح لائقا للمشاركة أمام بيلباو، لكن مستوى تير شتيجن يشجع برشلونة حاليًا على عدم المجازفة بميسي، ومنحه الوقت الكافي للتعافي. وذكرت صحيفة ماركا في عنوان صفحتها الأولى «شخص خارق»، في تعليقها على تير شتيجن.

وعلقت صحيفة سبورت بقولها «سان أندري تير شتيجن»، في إشارة إلى اللقب الذي اعتادت الصحافة الإسبانية إطلاقه سابقًا على الحارس الأسطوري إيكر كاسياس وهو «سان إيكر»، وذلك بعدما نجح كاسياس في الماضي في إنقاذ ريال مدريد من الأهداف.