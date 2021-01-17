شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب العنصرية ضد لاعب ليفركوزن.. الاتحاد الألماني يفتح تحقيقًا مع نجم برلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه سيفتح تحقيقات بشأن ادعاءات قيام فلوريان هوبنر، لاعب يونيون برلين، بتوجيه كلمات عنصرية لنديم أميري، لاعب باير ليفركوزن، خلال مباراة الفريقين الجمعة الماضية في البوندسليجا.

وجاء ذلك، بعد ساعات من إعلان نادي باير ليفركوزن، أن لاعبه نديم أميري قبل اعتذار لاعب يونيون برلين.

وذكر الاتحاد الألماني: «هناك اشتباه في أن فلوريان هوبنر لاعب فريق برلين وجه إساءة عنصرية لنديم أميري لاعب ليفركوزن؛ بسبب أصوله، حيث أن والديه من أفغانستان».

وكان جوناثان تاه لاعب ليفركوزن قد كشف في تصريحات لمنصة «دي.إيه.زد.إن» عقب مباراة أمس، أن أميري تعرض لتعليقات عنصرية نظرا لأصوله الأفغانية.

ولم يذكر جوناثان تاه اسم هوبنر، كما لم يذكره باير ليفركوزن وأميري لدى الإعلان عن قبول الاعتذار.

ونقل حساب باير ليفركوزن بـ«تويتر» عن أميري، قوله: «جاء إلى في غرفة الملابس. وقال إن مشاعر المباراة دفعته لنطق كلمات غير لائقة، وإنه يأسف للغاية إزاء ذلك. أكد لي ذلك بشكل قوي، وبالتالي انتهى الأمر بالنسبة لي».