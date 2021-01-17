شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المغرب: فشلنا في تعويض الهزيمة أمام الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نبيل سيلاسي لاعب المغرب في مونديال اليد الذي خسر أمس أمام البرتغال: «حاولنا تعويض الخسارة أمام الجزائر لكن واجهنا سوء حظ مع بعض الإرهاق مع ارتكاب الأخطاء وإضاعة الفرص السهلة أمام البرتغال المنتخب القوي لذلك خسرنا«.

ميجيل مارتينز لاعب البرتغال: «ما حققناه أمر جيد والتأهل للدور المقبل والآن نركز على المباراة المقبلة ونسعى للسير في البطولة خطوة بخطوة وندرس كل الأمور حتى نحقق هدفنا«.