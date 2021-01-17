شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الأهلي أمام «البنك» بالدوري الممتاز.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستكمل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري العام عندما يواجه البنك الأهلي في الدوري العام اليوم الأحد، وذلك بعدما تمكن في الجولة الماضية من الفوز على فريق الإنتاج الحربي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، عن طريق على معلول وحسين الشحات وهدفين لوليد سليمان.

ويحل المارد الأحمر ضيفاُ على فريق البنك الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري العام بالخامسة مساء اليوم على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية.

وتنقل قناة OnTime Sports HD المباراة على الهواء مباشرةً على أن يسبقها ويليها ستديو تحليلي للأداء الفني والتحكيمي، كما تكتفي قناة الأهلي ببث ستديو تحليلي في السادسة مساء.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة من 6 مباريات خاضها الأحمر في البطولة، بينما يقع البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.