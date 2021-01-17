شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب البرتغال لليد: فوزنا علي المغرب رغم تكرار الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر باولو بيريرا مدرب البرتغال عن سعادته بعد فوز فريقه على منتخب المغرب وتأهله للدور الرئيسي في بطولة مصر 2021.

وتغلبت البرتغال على المغرب بنتيجة 33-20 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة المقامة بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بيريرا في المؤتمر الصحفي للقاء: «بالطبع أنا سعيد بما حققناه اليوم لكن أيضا للمباراة الثانية على التوالي نبدأ اللقاء بشكل سيء لكن نتدارك أخطائنا بعد ذلك ونصحح الأوضاع سريعا«.

وأضاف: «الآن فزنا في مباراتين ولدينا مباراة مقبلة هامة أمام الجزائر، والطبع بعد تأهلنا للدور الرئيسي ولدينا حلم كبير مثل أي منتخب وأن نكون ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم«.

وأتم: «في الدور المقبل سنواجه منتخبات مثل فرنسا والنرويج وسويسرا وهي مهمة صعبة، لكن سنقدم أفضل ما في وسعنا وسنحاول الفوزدائما بالمباريات، فلقد أظهرنا للجميع قوتنا من خلال أول مباراتين وحققنا الهدف الأول بالتأهل للدور الرئيسي وسنحلم حتى النهاية«.