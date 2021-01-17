شكرا لقرائتكم خبر عن قائد البرتغال في المونديال: لم ننفذ تعليمات المدرب ورغم ذلك انتصرنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيدرو بورتيلا لاعب البرتغال ورجل اللقاء أمام المغرب في مباراة أمس السبت: «دخلنا المباراة ووضح علينا قلة التركيز ولم ننفذ تعليمات المدرب في محاضرات الفيديو قبل اللقاء، لكن استعدنا تركيزنا وقوتنا في الشوط الثاني وفزنا باللقاء«.

وأضاف: «المباراة المقبلة هامة لنا بشكل كبير، وأعتقد أننا دافعنا اليوم بشكل جيد وهو سبب الفوز ولو واصلنا تلك الطريقة سنكون خصما صعبا على جميع المنتخبات وسنظل نحلم حتى النهاية«.