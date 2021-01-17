شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الزمالك مطلوب في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر على تلقي أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا من نادي الإسماعيلي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولا يشارك أحمد عيد مع الزمالك في ظل اعتماد الجهاز الفني على حازم إمام بصورة أساسية بخلاف تواجد التونسي حمزة المثلوثي كبديل.

وأنهى زاهر عبر اون تايم سبورتس: «ومن المقرر أن يعقد وكيل اللاعب جلسة في الساعات القليلة المقبلة مع مسؤولي الزمالك لعرض الأمر عليهم».