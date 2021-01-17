شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المغرب: نواجه سوء حظ غريب في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نور الدين بوحديوي مدرب المغرب: «واجهنا سوء حظ في أول مباراتين في مونديال اليد فنلعب شوط أول جيد وشوط ثاني سيء ويتغيرالأداء مع قوة المنتخب البرتغالي والذي يمتلك بدلاء على أعلى مستوى بينما لم نمتلك ذلك«.

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول لكن قوة البرتغال وبدلائها أجبرتنا على الخسارة، ولم نكن نمتلك البدلاء وضربنا الإرهاقواضطررت لإشراك اللاعبين الشباب لإسكابهم الخبرة في بطولة العالم«.

وأتم: «عدنا بعد غياب لبطولة العالم والآن لدينا هدف هو بناء منتخب قوي وجيل قوي، وأعتقد أن أمامنا 3 سنوات من العمل الجاد لنرىمنتخب قوي للمغرب«.