شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام الأهلي و«البنك» في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة حكام مباريات اليوم الأحد، في الدوري المصري الممتاز.

وتقام اليوم مباراتين في ثامن جولات البطولة المحلية، وهما الأهلي أمام البنك الأهلي، والإنتاج الحربي مع سموحة.

وأعلن اتحاد الكرة عن إسناد مباراة الأهلي والبنك الأهلي للحكم محمد سلامة، ويعاونه كل من يوسف البساطي وأحمد صلاح، ومحمد السعداوي حكما رابعا، وعمر الشناوي لتقنية لفيديو، وصبري إبراهيم معاونا له.

أما مباراة الإنتاج الحربي وسموحة يديرها الحكم وليد عبدالرازق، ويعاونه خالد حسين، وماهر كامل، ومنير يوسف حكم رابع.

أما تقنية الفار فسيديرها الحكم وائل فرحان، ويعاونه أحمد حامد فهيم.