شكرا لقرائتكم خبر عن ماركو رويس يعتذر لجماهير دورتموند بعد التعادل مع ماينز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، نفسه مسؤولية تعثر فريقه، بالتعادل على ملعبه مع ماينز بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الألماني.

وأضاع الدولي الألماني فرصة هدف الفوز، قبل نهاية المباراة بـ14 دقيقة، بإهداره ركلة جزاء خارج المرمى.

وأبرز الموقع الرسمي للنادي تصريحات رويس، الذي قال، «يجب أن أعتذر للفريق، لأنه سنحت أمامي فرصة محققة للتسجيل في الشوط الأول، قبل أن أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، كان بإمكاني تغيير نتيجة المباراة، لكنني لم أتمكن من ذلك اليوم.. ولهذا أتوجه ببالغ الأسف لزملائي، كنا نعلم أن ماينز سيجعل مهمتنا صعبة، خاصة في الهجمات المرتدة، التي نجحنا في إيقافها خلال الشوط الأول».

واعترف رويس بشعور فريقه بالإحباط بسبب التعادل، مضيفا: «كنا نريد التحسن بعد الفوز على لايبزيج، ومواصلة الانتصارات في المباريات التالية، لكننا لم نصنع فرصا كثيرة للتهديف، وفوتنا فرصة اتخاذ خطوة أخرى للأمام».