شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات في لائحة فريق الكرة بالنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافقت لجنة التخطيط بالأهلي على إجراء تعديلات في لائحة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى في الموسم الجديد وفقا لما طلبه بيتسو موسيمانى المدير الفنى وذلك لزيادة الحافز لدى اللاعبين.

وتضمنت أبرز التعديلات حسب الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة أون تايم سبورتس ما يلي:

مكافأة 20 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز بمباراتين متتاليتين بخلاف مكافأة الفوز.

احتساب الهدف بألف جنيه بشرط أن يكون فارق الفوز بهدفين.

خصم مبلغ مالى عن التعادل أو الهزيمة وفقا لما يقرر الجهاز الفني.

خصم ألف جنيه عن كل دقيقة تأخير عن التدريبات.