شكرا لقرائتكم خبر عن الدورايش يحسم نقل لقاء المقاولون خارج الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المسؤولين داخل النادي الإسماعيلي ما تردد عن طلب الدروايش نقل مواجهته القادمة مع المقاولون العرب خارج ملعب الإسماعيلية تجنبا لحالة الضغط والغضب الجماهيري، وفقا لما نشره موقع الإسماعيلي.

وتحدثت بعض المواقع والصحف بشأن إمكانية نقل المواجهة خارج الإسماعيلية وهو ما أشعل نيران الغضب لدى جماهير الدراويش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجانب الحالة السيئة التي يظهر عليها الفريق خلال الآونة الأخيرة.

ويسعى لاعبو الفريق لتحقيق الفوز وتهدئة الأمور قليلاً داخل الإسماعيلية خاصةً بعد الإخفاق العربي وتوديع كأس محمد السادس بصورة غير جيدة من الدور نصف النهائي.