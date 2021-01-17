شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يتصدر الدورى الفرنسى بعد الفوز على آنجيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز باريس سان جيرمان بصعوبة بالغة على مضيفه آنجيه، بهدف دون رد، في الجولة 20 من الدوري الفرنسي، وسجل ليفن كورزاوا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

رفع سان جيرمان رصيده إلى 42 نقطة ليقفز لصدارة الليج وان مؤقتا، بينما تجمد رصيد آنجيه عند 30 نقطة في المركز السابع.

كان إيقاع الشوط الأول بطيئا، ولم تجد عرضيات فلورينزي ودي ماريا من يستغلها، بينما اختفت خطورة مويس كين على مدار 45 دقيقة.

كان الشوط الثاني أكثر إثارة، وصمد أصحاب الأرض 70 دقيقة حتى لعب فلورينزي كرة عرضية، مرت من الجميع ليقابلها كورزاوا بقدمه مباشرة في الشباك، مسجلا الهدف الوحيد.