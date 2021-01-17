شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يفرط فى اعتلاء صدارة البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر لايبزيج فرصة التقدم لصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع مضيفه فولفسبورج أمس السبت، ليصبح على بعد نقطة واحدة من بايرن ميونخ المتصدر.

ومنح نوردي موكيلي التقدم للفريق الضيف، الذي كان يسعى لتعويض خسارته الأسبوع الماضي أمام بوروسيا دورتموند، بعد خمس دقائق لكن فوت فيجهورست أدرك التعادل في الدقيقة 22 محرزا هدفه 11 هذا الموسم، واصطدمت تسديدة ريناتو شتيفن في فيلي أوربان لتغير اتجاهها وتستقر في شباك لايبزيج في الدقيقة 35، لكن أوربان عوض ذلك بإدراك التعادل بعد تسع دقائق من الاستراحة عندما تابع تسديدة أمادو حيدارا المرتدة من الحارس كون كاستيلس.

وأصبح رصيد لايبزيج 32 نقطة مقابل 33 نقطة لبايرن الذي يستضيف فرايبورج اليوم الأحد.

وقال جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج «التعادل نتيجة عادلة لكن أعتقد أننا أتيحت لنا أفضل الفرص للفوز. كان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف. علينا قبول الحصول على نقطة واحدة».