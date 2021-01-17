الامارات | «الشعفار جميرا للدرّاجات» يعلن عن الراعي الرسمي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشعفار جميرا للدرّاجات» يعلن عن الراعي الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد فريق الشعفار جميرا للدرّاجات الهوائية، يوم الخميس الماضي، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن رعاية مجموعة بن شعفار القابضة للفريق بعقد رعاية بقيمة 500 ألف درهم. حضر المؤتمر الذي عقد في مقر شركة مجموعة الشعفار في دبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد الآسيوي مؤسس فريق الشعفار جميرا، أسامة الشعفار، كما نجح الفريق في الفوز بأول سباق عقب الإعلان الرسمي عن الرعاية بعد أن فاز درّاج الفريق أحمد قايد بسباق فئة الهواة، الذي نظمه اتحاد الدرّاجات صباح الجمعة في نخلة ديرة دبي.

كما حضر المؤتمر الصحافي نائب رئيس مجموعة بن شعفار القابضة، سعيد الشعفار، ومدير فريق، عبدالناصر عمران الشامسي، ومديرة التسويق، نورة الجسمي، إضافة إلى أعضاء الفريق.

وأعرب أسامة الشعفار في كلمته عن سعادته بالرعاية الجديدة، والكشف عن الشعار الرسمي للفريق، والقميص الذي سيرتديه الفريق في الموسم الجاري.

وقال: «تم تشكل الجهاز الإداري للفريق، ونسعد بوجود عبدالناصر عمران الشامسي، ونورة الجسمي، في الفريق، واستغلال خبراتهما الكبيرة في عالم الدرّاجات، وذلك في العمل بالفريق الهاوي وما يضمه من نجوم، وذلك في خدمة مجتمعية رياضية جديدة، سنعلن في القريب العاجل عن المدير الفني الذي سيقود الفريق، كما تلقى الفريق دعوة إلى المشاركة في بطولة دولية في أوزبكستان، وسيتم عمل معسكر خارجي أيضاً».

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