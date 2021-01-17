الامارات | مدرب اتحاد كلباء: الشارقة فاز علينا من هجمة غير منظمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اتحاد كلباء: الشارقة فاز علينا من هجمة غير منظمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الشارقة ثلاث نقاط مهمة أمام ضيفه اتحاد كلباء، بفوزه عليه بهدف دون ردّ، أول من أمس، في ختام مباريات الدور الأول لكرة الخليج العربي، متربعاً على قمة الدوري برصيد 32 نقطة حصدها بالفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة واحدة فقط أمام بني ياس، ورغم أن اتحاد كلباء كان الأكثر استحواذاً على الكرة بمعدل 62.4 مقابل 37.6 للشارقة، وفقاً لإحصائية رسمية صادرة من رابطة المحترفين‘ إلا أن الشارقة تمكن من حسم المواجهة بهدف المحترف الأوزبكي شوكورف.

من جهته، أكد مدرب فريق اتحاد كلباء الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، في مؤتمر صحافي، أن فريقه واجه متصدر ترتيب فرق الدوري وكان له الند بالند، مشيراً إلى أن الهدف الذي سجله الشارقة في مرمى فريقه جاء من كرة غيرت اتجاهها ولم يكن من هجمة منظمة، لافتاً إلى أن الخسارة جاءت بعد ثماني جولات دون هزيمة لفريقه.

من جانبه، أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أنه رغم الغيابات المزعجة في الفريق الا أنه تمكن من تحقيق الفوز، وحصد ثلاث نقاط وصفها بالمهمة في ختام مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي.

وقال العنبري «المباراة كانت صعبة وأبارك للاعبين هذا الفوز».

وأشار العنبري إلى أن فريق اتحاد كلباء رغم الخسارة إلا أنه قدم مستوى طيباً، وهو فريق يستحق الاحترام.

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