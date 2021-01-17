الامارات | بيدرو: استعداد العين لحتا كان 48 ساعة فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: استعداد العين لحتا كان 48 ساعة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل، أن فريقه قدم المردود الذي مكنه من حصد النقاط الثلاث، خلال مباراة حتا في ختام الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان مهماً بالنسبة لفريقه مع نهاية الدور الأول وقبل انطلاقة الدور الثاني من البطولة، مشيراً إلى أن الفريق بدأ التحضير لمواجهة حتا قبل يومين من ركلة بداية المباراة.

وكان العين قد عاد من دبي بثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على حتا بنتيجة 1-0، أول من أمس، في ختام الدور الأول من الدوري، ولم يقدم العين المستوى المطلوب، لكنه حقق الأهم وهو الوصول إلى النقطة 23 في جدول الترتيب لاستمرار الضغط على فرق الصدارة.

وقال بيدرو، خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كنا ندرك جيداً أن مهمتنا أمام حتا لن تكون سهلة، إذ لعب المنافس بخمسة لاعبين في خط الدفاع وأربعة في وسط الميدان في ظل وجود مهاجم واحد، لذلك كان يتوجب علينا التعامل بالصبر والتركيز العالي، من أجل تحقيق الهدف المطلوب، وخلال شوط اللعب الأول حصلنا على العديد من الفرص وتمكنا في نهاية الشوط من التسجيل، أما في الشوط الثاني فقد استحوذنا وضغطنا على مرمى المنافس، غير أننا لم نوفق في تعزيز تقدمنا لحسم الأمور مبكراً».

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