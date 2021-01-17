الامارات | الرمادي: الفوز على الفجيرة بداية انطلاقة عجمان في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: الفوز على الفجيرة بداية انطلاقة عجمان في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغير المشهد داخل أروقة نادي عجمان، بعد الفوز على الفجيرة، أول من أمس 2-1، في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، وهو الفوز الأول للبرتقالي في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وجاءت الفرحة عارمة سواء من الجهازين الفني والإداري أو اللاعبين، بعد هذا الانتصار الذي طال أمده بصورة جعلت الكثيرين يتوقعون هبوط عجمان لدوري الهواة. وأعرب مدرب عجمان، المصري، أيمن الرمادي، عن سعادته الكبيرة بالفوز على الفجيرة، معتبراً أن تلك النتيجة هي بداية لانطلاقة فريقه في الدوري هذا الموسم.

وقال في تصريحات صحافية: «هناك تغيرات عدة حدثت داخل الفريق في تلك المباراة، ليس على مستوى التعاقدات فقط، وإنما على مستوى الروح القتالية التي أدى بها اللاعبون المباراة، والانضباط التيكتيكي الذي التزموا به خصوصاً في الشوط الأول».

وأضاف: «صحيح أننا أدينا شوطاً مثالياً وتقدمنا بهدفين، لكن كان هناك تراجع في الشوط الثاني بشكل مبالغ فيه من قبل اللاعبين، ربما لرغبتهم في الحفاظ على النتيجة، لكن يمكن القول إن هذه المباراة يمكن أن نبني عليها الكثير والكثير قبل بدء الدور الثاني من البطولة».

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