الامارات | خورفكان يهزم الجزيرة ويتذوق الفوز الأول على ملعبه

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يهزم الجزيرة ويتذوق الفوز الأول على ملعبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق خورفكان أول انتصار له على ملعبه في دوري الخليج العربي، بعد فوزه على الجزيرة بثلاثية نظيفة.

في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري الخليج العربي، في استاد صقر بن محمد القاسمي، ليصبح رصيد خورفكان 14 نقطة مقابل 27 للجزيرة.

وقدّم الدولي إسماعيل الحمادي، المعار من شباب الأهلي مباراة ممتازة في أول ظهور له مع النسور وأسهم في أهداف المباراة، بينما ظهر خلفان مبارك وزايد العامري بشكل فني بعيد عن مستوياتهما السابقة، كما فرط علي مبخوت في أربع فرص أكيدة للتسجيل، وشهدت المباراة عودة اللاعب أحمد ربيع للمشاركة بعد توقف لسنتين بعد حادثة الإصابة.

افتتح خورفكان تسجيل الأهداف في الدقيقة السادسة بعد تسديدة عمر جمعة ربيع، ردها علي خصيف أمام البرازيلي لوبيز، الذي أكملها في المرمى.

وتمكن خورفكان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي برونو جوس، بعد تسديدة صاروخية من خارج الجزاء 41، لم يتمكن علي خصيف من إبعادها.

وسجل الجزيرة هدفاً عبر علي مبخوت، بعد انفراده بالمرمى 64 تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل خورفكان الهدف الثالث عن طريق رامون لوبيز 71.

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