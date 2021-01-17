الامارات | آمال برشلونة في لقب «السوبر» معلقة على قفاز تير شتيغن

شكرا لقرائتكم خبر عن آمال برشلونة في لقب «السوبر» معلقة على قفاز تير شتيغن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي برشلونة اليوم فريق أتلتيك بلباو الإسباني في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني، وقد يكون أمل الكاتالوني معلقاً بقفاز حارس مرماه الألماني مارك أندري تير شتيغن، أكثر من أي لاعب آخر بالفريق، بمن فيهم ليونيل ميسي الذي تحوم شكوك حول جاهزيته للمباراة.

وفي غياب ميسي، ارتدى شتيغن ثوب البطولة وقاد فريقه إلى المباراة النهائية، بعد التألق في ركلات الترجيح بنصف النهائي أمام ريال سوسيداد.

ويأمل برشلونة في تعافي ميسي للمشاركة في المباراة أمام بلباو الذي تغلب على مضيفه ريال مدريد 2/‏‏1. وشهدت مباراة ريال سوسيداد ست تصديات رائعة من شتيغن، ونال عليها إشادة واسعة.

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