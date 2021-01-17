الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مبخوت

نشر لاعب الجزيرة علي مبخوت، تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، أبدى خلالها اندهاشه من عدم احتساب ركلة جزاء لفريق كلباء أمام الشارقة، إذ غرّد بثلاثة وجوه تعبيرية تشير إلى عدم تصديقه عدم احتساب الركلة، مرفقة مع مقطع فيديو للواقعة.

عرض

تلقّى مدرب عربي سبق له التدريب في دوري الخليج العربي عرضاً من شركة كرة القدم في أحد الأندية المنافسة، لكن في مهمة استكشاف للمواهب في بلده. ويدرس المدرب العرض حالياً، وقد يتطوّر مستقبلاً لتدريب الفريق محلياً.

غياب

استغرب متابعون لأحد الأندية التي تصارع للبقاء في المحترفين، قيام الجهاز الفني باستبعاد لاعب مقيم من خوض مباراة مهمة، على الرغم من المستوى المميز له، حيث ظل خارج القائمة ولم يوجد في الاحتياط.

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