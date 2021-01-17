الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي السوبر الإسباني
برشلونة - بلباو 00:00
أستون فيلا - إيفرتون 16:00
شيفيلد - توتنهام 18:00
ليفربول - مان يونايتد 20:30
سيتي - كريستال 23:15
نابولي - فيورنتينا 15:30
إنترميلان - يوفنتوس 23:45
الدوري الألماني
البايرن - فرايبورغ 18:30
فرانكفورت - شالكه 21:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App