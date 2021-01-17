الامارات | فيرغسون مرتاح للاعتزال قبل «ظاهرة» ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن فيرغسون مرتاح للاعتزال قبل «ظاهرة» ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغوسون، عن ارتياحه لاعتزاله، قبل وصول الغريم ليفربول إلى قمة الـ«بريميرليغ». وقاد فيرغوسون «الشياطين الحمر» إلى 13 لقباً في الدوري خلال فترة توليه تدريبه قبل اعتزاله في 2013، ومنذ ذاك الوقت، عجز يونايتد عن إحراز لقب الدوري وتجمد عداده عند 20 لقباً آخرها مع المدرب الاسكتلندي. خلافاً لذلك، انتعش ليفربول مع قدوم المدرب الألماني يورغن كلوب، فأحرز لقب أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي لأول مرة بعد 30 عاماً. ويلتقي الفريقان في مباراة قمة بالدوري اليوم على ملعب ليفربول.

وقال فيرغسون (79 عاماً) في تصريح صحافي: «أشكر الله على اعتزالي، لأن ليفربول كان ظاهرة في آخر موسمين».

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