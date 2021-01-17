شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يقتنص التأهل.. وألميريا يحقق المفاجأة فى كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص إشبيلية بطاقة تأهله لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه الصعب بهدف نظيف، على ليجانيس، الذي يشارك في الدرجة الثانية، بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين، ضمن مواجهات دور الـ32 بالبطولة.

وعلى ملعب بوتاركي في مدريد، ليم ينجح الفريق الأندلسي في فك شفرة شباك أصحاب الأرض على مدار شوطي المباراة، ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين، وهو ما تحقق في الدقيقة 96 بتوقيع النجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس.

كما شهدت مباريات اليوم مفاجأة من العيار الثقيل كان بطلها ألميريا، فريق الدرجة الثانية، الذي أطاح بديبورتيفو ألافيس من البطولة بعد أن أمطر شباكة بخمسة أهداف نظيفة، وواصلت فرق الدرجة الثانية مفاجآتها بتأهل جيرونا على حساب قادش بهدفين دون رد.

فيما أفلت ليفانتي من مفاجآت الكأس بتأهله العصيب بركلات الترجيح (2-4) على حساب فوينلابرادا، الدرجة الثانية، بعد نهاية المباراة في شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل بهدف.

يذكر أن ألميريا مملوك حاليا لرجل الأعمال السعودي ورئيس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ.