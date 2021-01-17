شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كل ما قدمه مصطفى فتحي بقميص الزمالك قبل الإعارة ‏لسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي سموحة الرياضي السكندري، إبرام تعاقداً مع مصطفى فتحي، جناح فريق الكرة بنادي الزمالك، على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

فتحي من مواليد الثاني عشر من مايو من عام 1994، وكان الظهور الأول له بقميص الزمالك في موسم 2013-2014.

وخرج فتحي في موسم 2016-2017 لخوض تجربة احترافية قصيرة مع التعاون السعودي عاد بها من جديد للقلعة البيضاء.

وشارك مصطفى فتحي في 148 مباراة بقميص الزمالك في كل البطولات، استطاع خلالهم تسجيل 24 هدفاً في مقدمتهم هدفه العالمي في شباك الأهلي بنهائي كأس مصر موسم 2015-2016، كذلك هدفه في شباك أورلاندو الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية 2015.

ونجح مصطفى فتحي في صناعة 14 هدفاً للزمالك خلال 148 مباراة ليساهم بشكل عام في 38 لقطة مضيئة خلال مغامرته داخل ميت عقبة.

أما عن مشواره مع التعاون فتخلص في 11 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

سجل البطاقات الملونة لمصطفى فتحي في رحلته مع الزمالك مميزاً، حيث لم يحصل اللاعب سوى على بطاقتين فقط باللون الأصفر.

ونجح في تسجيل هدفين خلال مباراة واحدة بقميص الزمالك في مناسبة وحيدة كانت أمام القطن التشادي بتمهيدي الكونفيدرالية نسخة 2018-2019.