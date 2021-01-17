شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتى يقتنص وصافة البريميرليج مؤقتًا بثنائية في شباك ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ليستر سيتي انتصاراته في البريميرليج وهذه المرة بهدفين نظيفين في شباك ضيفه ساوثهامبتون، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 19 بالدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وعلى ملعب كينج باور ستاديوم، ظل ليستر سيتى متقدم بالهدف الذي سجله جيمس ماديسون منذ الدقيقة 37، قبل أن ينهي لاعب الوسط الشاب هارفي بارنيس الأمور تماما بالهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من اللقاء.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالى لكتيبة المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز، ليقفز الفريق مؤقتا للمركز الثاني برصيد 35 نقطة، ويبتعد الثعالب بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر يونايتد، الذي سيحل ضيفا على ليفربول، حامل اللقب، على ملعب أنفيلد رود في قمة الجولة.

بينما تكبد «القديسين» الخسارة الخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 29 نقطة في المركز الثامن، علما بأنها الجولة الثانية تواليا التي لا يحقق فيها الفريق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام ليدز يونايتد.