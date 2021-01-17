شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: سعيد بالفوز على فولهام رغم صعوبته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، سعادته بعدما حقق فريقه فوزا صعبا على مضيفه فولهام 1-0، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى تشيلسي لتحقيق الفوز، رغم النقص العددي في صفوف فولهام منذ الدقيقة 44، بسبب طرد لاعبه أنتوني روبنسون، وعاد تشيلسي إلى طريق الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الأخيرة، ليتقدم إلى المركز السابع على سلم الترتيب.

وقال لامبارد في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»، «بالطبع الشعور جيد بعد تحقيق الفوز، لم يكن الأمر سهلا فيما يتعلق بأدائنا في الدوري، وتوجب علينا إنهاء هذا، فولهام جعل الأمر صعبا، بدأنا المباراة جيدا، وسيطرنا كثيرا على الكرة، ليس سهلا أن تلعب أمام 10 لاعبين، واصلنا اللعب وحصلنا على ما نستحقه الليلة، نتعرض للضغط من أجل تحريك الكرة، اللعب على الطرفين وفتح اللعب، وجعلهم يجرون ومن ثم نخلق نحن الفرص، كنا نفعل ذلك، لكن بسبب أدائنا الحالي فإن الأمر أصعب قليلا، الثقة ليست موجودة بالكامل، لكننا وجدناها وأنا راض حقا».

وأضاف: «أثق في جودة اللاعبين، كان هناك شعور أنه باستطاعتنا تسجيل هدف، لأن الضغط كان مكثفا، الأمر تعلق باحتفاظنا بالصبر بشأن تمريرنا للكرة، وهذا ما فعلناه».

وخص لامبارد الإشادة بلاعبه مايسون ماونت الذي سجل هدف المباراة الوحيد، قائلا: «مايسون شارك في دور متأخر، لكنه يستطيع الوصول إلى منطقة الجزاء رغم ذلك، يحتاج لتسجيل مزيد من الأهداف، إنه يعرف ذلك، لكن جودته وسلوكه رائعان».