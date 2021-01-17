شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي السابق يكشف أسباب تباين مستوى منتخبنا بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هادي رفعت، حارس مرمى يد الأهلي السابق، إن مستوى منتخبنا الوطني، في بطولة كأس العالم لليد، يتطور من مباراة لأخرى.

وأضاف هادي رفعت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن منتخبنا الوطني قدم مباراة جيدة أمام تشيلي، لكن مستواه تطور بشدة أمام مقدونيا.

وأوضح هادي رفعت، أن لاعبي منتخبنا الوطني، كانوا يشعرون برهبة كبيرة في اللقاء الأول، لا سيما أن المباراة تقام في مصر، لكن الرهبة والقلق زالا وهذا ظهر في لقاء مقدونيا.

كما تحدث عن مواجهة السويد المقبلة، قائلا: «السويد ضمن أقوى منتخبات البطولة، ومباراته تعد من أهم اللقاءات أمام منتخبنا في البطولة، وعلينا التجهيز جيدا لهذه المباراة، وأن نحافظ على تركيزنا منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، فبرغم الغيابات المؤثرة بالمنتخب السويدي إلا أن اللاعبين المتاحين حاليا يرغبون في إثبات ذاتهم».

وأكد: «هدف منتخب مصر الوصول إلى دور الثمانية أو نصف نهائي بطولة العالم، وغياب الجماهير يؤثر بشدة على اللاعبين».

وأردف: «مصر قدمت صورة مشرفة في التنظيم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد، ومنتخبنا حاليا يمتاز بعدد من اللاعبين المحترفين».