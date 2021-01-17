شكرا لقرائتكم خبر عن مانى: قادرون على تخطى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ساديو ماني، نجم ليفربول، أن فريقه سيبذل قصارى جهده للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام مانشستر يونايتد.

ويستضيف ليفربول غريمه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 19 للبريميرليج، وحصل الريدز على نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات في الدوري بعد تعادله مع وست بروميتش ونيوكاسل يونايتد والهزيمة أمام ساوثهامبتون.

ومع ذلك، فإن ماني واثق من قدرة ليفربول على التخلص من خيبات الأمل هذه أمام مانشستر يونايتد، وطمأن ماني جماهير ليفربول على إصابته أمام أستون فيلا، وقال: «لقد كانت مجرد ضربة بسيطة عندما تلقيتها، استغرق الأمر بضع دقائق حتى استقر بعد المباراة، وضعت كيس ثلج عليها وكان الأمر جيدًا، أنا بخير تمامًا وأتطلع إلى الأمام».

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: «لقد كانت بضعة أسابيع صعبة بالنسبة لنا، والأمور كانت معقدة بالنسبة لجميع من في غرفة الملابس، ولكن كما قلنا دائما، هذا جزء من كرة القدم، عليك التعامل معه ومحاولة العودة إلى طرق الفوز، وهو أمر طبيعي بالنسبة لنا، نحن نقاتل كل يوم في التدريب لنكون جيدين كل أسبوع على أرض الملعب، الآن أعتقد أننا نتطلع إلى المباراة التي ستكون صعبة، لكننا ننتظر ذلك وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز بها».

وأكمل: «استمتعنا بأيام إجازتنا ولكن من الآن ستكون هناك العديد من المباريات، في بعض الأحيان يكون من الجيد أن تكون لدينا مباريات كل ثلاثة أيام لأنها علامة على فريق كبير، وأعتقد أننا كذلك بالتأكيد، سنبذل قصارى جهدنا للحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط التي يمكننا جمعها دون الضغط على أنفسنا، وسوف نأخذ كل مباراة على حدة وسنرى ما سيحدث، لكننا سنفعل كل ما هو ممكن للفوز».

وعن المنافسة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، قال: «إنهم يؤدون بشكل جيد وهم فريق جيد للغاية، إنه اختبار آخر بالنسبة لنا لمعرفة ما يمكننا تحقيقه، كما قلت في السنوات الماضية، بالتأكيد نريد الفوز بالدوري، وإذا أردنا ذلك فعلينا التغلب على الأفضل، مانشستر يونايتد واحد منهم، إنها مباراة مثيرة، وأعتقد أن الجميع متحمسون لهذه المباراة، هذا النوع من المباريات، نتطلع إليه حقًا، أعتقد أنه سيكون أمرا مثيرا للجميع».

وعن رأيه في مستوى مانشستر يونايتد هذا الموسم، قال: «كما أقول دائما، لا أحب التحدث عن المنافس، كل ما يمكنني قوله هو أنني أريد الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، إنهم أفضل هذا العام وهذا ما يمكنني قوله عن يونايتد، الباقي، سنراه على أرض الملعب، لا نخشى أي فريق في الدوري فنحن قادرون على هزيمة أي فريق، نحن ليفربول وسنفعل كل ما في وسعنا داخل ملعبنا للفوز بالمباراة».