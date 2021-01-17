شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا: جاهزون لمواجهة برشلونة وتواجد ميسى لن يغير خططنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مارسيلينو جارسيا، مدرب أتلتيك بيلباو، أن فريقه جاهز للتحدي ومواجهة برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال مارسيلينو، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «اللاعبون جاهزون تماما للمباراة.. سيقدمون أقصى ما لديهم من أجل الفوز، لست بحاجة لتحفيزهم، إنهم على مشارف الفوز بلقب، بعد إقصاء ريال مدريد وبرشلونة في مباراتين، فيما سيكون أمرا لا يصدق حقا».

وشدد جارسيا، على إنه لا يخطط لتغيير طريقة اللعب، في حالة عدم مشاركة ليونيل ميسي، بعد غيابه عن مباراة قبل النهائي للإصابة.

وأضاف: «نحتاج للعب كما نفعل دائما، مع الأخذ في الاعتبار طريقة لعب المنافس.. لن نغير فلسفتنا أو أولوياتنا، سواء شارك ميسي في المباراة أم لا.. من الواضح أن وجوده في الملعب يقلل فرصتنا في الفوز، نبني خططنا على مشاركته، وأن يكون في أفضل حالاته، والأمر متروك لنا لإيقافه».

ويملك النادي القادم من إقليم الباسك، سجلا جيدا في الكأس أمام برشلونة، خلال السنوات الأخيرة، وتغلب بيلباو على برشلونة، ليرفع كأس السوبر المحلية في 2015، وهي آخر ألقاب الفريق، كما أقصى النادي الكتالوني أيضا من الكأس، الموسم الماضي، في طريقه للنهائي.